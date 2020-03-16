Коронавирус: на Полтавщине 29 человек в самоизоляции

14 человек в Полтаве и еще в 15 районах Полтавской области находятся на самоизоляции после приезда из-за границы

Фото: Kolo.news

14 человек в Полтаве и еще в 15 районах Полтавской области находятся на самоизоляции после приезда из-за границы

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