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16 марта 2020, 18:17 3

Коронавирус: на Полтавщине 29 человек в самоизоляции

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16 марта 2020, 18:17 3
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14 человек в Полтаве и еще в 15 районах Полтавской области находятся на самоизоляции после приезда из-за границы
Фото: Kolo.news
14 человек в Полтаве и еще в 15 районах Полтавской области находятся на самоизоляции после приезда из-за границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Kolo.news.

Директор Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак, во время брифинга 16 марта рассказал, что в области нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.

"Касательно пациента в Кременчуге – получили отрицательный результат из центральной вирусологической лаборатории, подозрение снято, пациенту диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию. Он в удовлетворительном состоянии, получает соответствующее лечение. Также не подтвердилось подозрение у пациента в Полтаве. Экспресс-тест показал у него грипп типа В, анализ на коронавирус отрицательный", – рассказал Виктор Лысак.

В ближайшее время в область должны поступить 5000 экспресс-тестов на коронавирус. Достоверность результатов экспресс-тестирования будут проверять, как и раньше, в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

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Напомним, "Укрзализныця" вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


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