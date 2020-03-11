У Полтаві зібрали екстрене засідання виконкому
На порядку денному виконання протиепідемічних заходів затверджених Кабміном
На порядку денному виконання протиепідемічних заходів затверджених Кабміном
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Depo.Полтава.
Розглянули два питаннями: про затвердження нового матеріального резерву та про призупинення освітнього процесу.
За результатами голосування навчальний процес з 12 березня на 3 тижні призупинили у садках, школах, позашкільних навчальних закладах, а також рекомендували це зробити і у ВНЗ. Також скасували усі масові заходи.
Як інформували RegioNews раніше, уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.
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- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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