У Полтаві зібрали екстрене засідання виконкому

На порядку денному виконання протиепідемічних заходів затверджених Кабміном

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На порядку денному виконання протиепідемічних заходів затверджених Кабміном

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Depo.Полтава.

Розглянули два питаннями: про затвердження нового матеріального резерву та про призупинення освітнього процесу.

За результатами голосування навчальний процес з 12 березня на 3 тижні призупинили у садках, школах, позашкільних навчальних закладах, а також рекомендували це зробити і у ВНЗ. Також скасували усі масові заходи.

Як інформували RegioNews раніше, уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.