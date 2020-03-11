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11 марта 2020, 17:08

В Полтаве собрали экстренное заседание исполкома

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11 марта 2020, 17:08
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На повестке дня выполнение противоэпидемических мероприятий утвержденных Кабмином
Фото с Facebook-страницы
На повестке дня выполнение противоэпидемических мероприятий утвержденных Кабмином

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Depo.Полтава.

Рассмотрели два вопроса: об утверждении нового материального резерва и о приостановлении образовательного процесса.

По результатам голосования учебный процесс с 12 марта на 3 недели приостановили в садах, школах, внешкольных учебных заведениях, а также рекомендовали это сделать и в вузах. Также отменили все массовые мероприятия.

Как информировали RegioNews ранее, правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире.


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