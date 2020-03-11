В Полтаве собрали экстренное заседание исполкома
На повестке дня выполнение противоэпидемических мероприятий утвержденных Кабмином
На повестке дня выполнение противоэпидемических мероприятий утвержденных Кабмином
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Depo.Полтава.
Рассмотрели два вопроса: об утверждении нового материального резерва и о приостановлении образовательного процесса.
По результатам голосования учебный процесс с 12 марта на 3 недели приостановили в садах, школах, внешкольных учебных заведениях, а также рекомендовали это сделать и в вузах. Также отменили все массовые мероприятия.
Как информировали RegioNews ранее, правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире.
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