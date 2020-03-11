Коронавірус у Чернівцях: карантин триватиме місяць, влада думає, як оформити вимушені лікарняні

Через підтверджений випадок коронавірусу у Чернівцях введені надзвичайні заходи безпеки

Через підтверджений випадок коронавірусу у Чернівцях введені надзвичайні заходи безпеки

Про це повідомляє кореспондент RegioNews.



Хворий на коронавірус чернівчанин почувається задовільно, проте про виписку з лікарні поки що мова не йде. Йому доведеться здати тест на коронавірус ще мінімум двічі – поки не отримають два негативних результати на вірус.

Тести на коронавірус у двох буковинців, госпіталізованих 7 та 9 березня виявилися негативними. Водночас на результати аналізів ще 3 буковинців із підозрою на коронавірус, яких госпіталізували 10 березня, медики поки що чекають.

Ще майже сорок осіб, які повернулися із країн, де зафіксовано спалах коронавірусу, перебувають на самоізоляції вдома під наглядом лікарів.

Мер Чернівців Олексій Каспрук звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням терміново врегулювати питання оформлення лікарняних листків для самоізольованих чернівчан, а також для батьків, які сидять вдома з дітьми через вимушений карантин.

Карантин в освітніх закладах Чернівців, який мав закінчитися 22 березня, тепер триватиме до 3 квітня. Таким чином, учні місяць (від 6 березня) не ходитимуть до школи, а студенти – до вишів.

Міська дитяча поліклініка тимчасово призупинила профогляди майбутніх першокласників. Довідки для вступу до шкіл видаватимуться лише після закінчення карантину.

У Чернівецькій обласній філармонії відмінили всі концерти до 22 березня.

Семи міським амбулаторно-поліклінічним закладам та ЦПМСД, які надають первинну медичну допомогу населенню, виділено понад 7 млн грн на закупівлю індивідуальних засобів захисту для сімейних лікарів.

5 млн грн спрямували на закупівлю медичного обладнання, в тому числі апарату ШВЛ для міської лікарні №4, медикаментів та засобів медичного призначення.

Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.