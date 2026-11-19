Фото: "Радіо Свобода"

Вищий антикорупційний суд 18 листопада обрав запобіжний захід фігуранту справи "Карфаген" Андрію Осіпову. Його відправили під варту без можливості внесення застави.

Про це інформує "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Згідно з рішенням суду, Осіпов перебуватиме під вартою до 16 січня включно.

Такого запобіжного заходу просив прокурор. Він аргументував клопотання ризиками втечі підозрюваного, впливу на свідків, знищення доказів та можливого вчинення інших злочинів з огляду на широке коло його зв’язків.

Натомість адвокати просили суд відмовити у задоволенні клопотання або визначити для їхнього підзахисного невеликий розмір застави.

Під час засідання Осіпов заявив, що підтримує позицію захисників і готовий нести відповідальність, якщо його провину доведуть. Також він наголосив, що не відмовляється від співпраці зі слідством, однак не хоче давати свідчення публічно.

За даними "Радіо Свобода", на записах Національного антикорупційного бюро Осіпов, ймовірно, фігурує під прізвиськом "Кримінал".

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття під час операції "Карфаген" злочинної групи, до складу якої входили щонайменше 12 осіб.

Слідство встановило, що учасники групи займалися діяльністю кол-центрів, продажем наркотиків та виготовленням підробленої іноземної валюти. Ймовірно, злочинну діяльність прикривали окремі правоохоронці із СБУ, Офісу генерального прокурора та Національної поліції.

Організатором групи детективи називають тричі судимого чоловіка на прізвисько "Кримінал", яким, імовірно, є Андрій Осіпов. За версією слідства, він відповідав за налагодження захисту учасників угруповання в правоохоронних органах та передавав їм хабарі. За таке прикриття, як стверджують правоохоронці, один кол-центр щомісяця платив 7 тисяч доларів. Загалом група координувала діяльність 52 кол-центрів.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Згодом у СБУ повідомили, що виконувач обов’язків голови відомства Олександр Поклад звільнив двох високопосадовців, які фігурують у розслідуванні. Також він запропонував Єгору Буркіну здатися правоохоронцям.

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністри та посадовці, чиї прізвища фігурують у розмовах учасників справи "Карфаген", за інформацією правоохоронців і антикорупційних органів, не причетні до контактів зі злочинним угрупованням.