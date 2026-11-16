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16 листопада 2026, 07:49

Два підходи до Донбасу: що пропонують Буданов та Арахамія на переговорах

16 листопада 2026, 07:49
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Фото: Пресслужба СЗР
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Керівник Офісу Президента Кирило Буданов та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, які представляють Україну на переговорах, мають різні підходи до обговорення майбутнього Донбасу

Про це йдеться у публікації "Української правди",передає RegioNews.

За даними видання, Буданов намагається донести до американської сторони, а через неї – і до Росії, можливі варіанти проходження лінії розмежування, які теоретично могли б бути прийнятними для української армії та суспільства.

Натомість Давид Арахамія пропонує тимчасово відкласти питання Донбасу та зосередитися на досягненні домовленостей щодо гарантій миру в Європі.

Обидва підходи паралельно передають посланцям президента США Дональда Трампа. Таким чином, представники української переговорної команди одночасно співпрацюють, але й намагаються просувати власні підходи до врегулювання ситуації.

Один зі співрозмовників "Української правди", дотичний до переговорного процесу, пояснив, що всі учасники мають спільні директиви від президента Володимира Зеленського, однак у межах цих домовленостей кожен намагається досягти власного результату.

"На щастя, у всіх є спільні директиви верхнього рівня від Начальника (президент Зеленський – ред.). А вже всередині них кожен намагається добігти по щось своє, досягти якогось результату. І якщо комусь це вдається, то йому за це тільки подякують", – зазначив співрозмовник видання.

Тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі: що відомо

10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Сполучені Штати виступили посередниками у переговорному процесі.

Українську делегацію очолив Рустем Умєров. До її складу також увійшли керівник Офісу Президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. Російську делегацію очолював помічник президента РФ Володимира Путіна Володимир Мединський.

Перед початком тристоронньої зустрічі, 10 листопада, українська делегація провела консультації з представниками НАТО, США, ЄС, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Сторони обговорили координацію зусиль для завершення війни та можливі гарантії безпеки для України.

Після цього розпочалися переговори у форматі Україна – США – Росія. За підсумками першого дня українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському про перебіг зустрічей. Глава держави назвав їх конструктивними та змістовними.

Основну увагу учасники приділили гуманітарним питанням, зокрема звільненню військовополонених, гарантіям безпеки для України та можливим крокам із деескалації. Також обговорювали варіанти обміну полоненими за формулами "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

11 листопада близько 13:10 за київським часом переговори завершилися. Член української делегації Давид Арахамія назвав їх одними з найскладніших за час своєї участі в переговорному процесі.

Очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що головною темою зустрічей була майбутня система безпеки в Європі. За його словами, щодо окремих питань сторонам вдалося знайти спільну мову.

Представник президента США Джаред Кушнер охарактеризував другий день переговорів як змістовний, але напружений. Він зазначив, що низка обговорених питань потребує додаткових консультацій.

Нагадаємо, за словами Зеленського, наступний раунд переговорів може відбутися як в Об'єднаних Арабських Еміратах, так і у Швейцарії. Остаточне місце зустрічі залежатиме від домовленостей між переговорними командами.

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