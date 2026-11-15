У Харкові майор вимагав з військового 10 тисяч доларів

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У Харкові майора ЗСУ судили за хабар. Гроші він вимагав з військового, який залишив військову частину самовільно

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Майора відрядили до групи посилення у Дергачах. Він дізнався зі службової бази про військового, який у 2023 році самовільно залишив місце військової служби. Майор зателефонував цьому чоловікові та представився працівником ТЦК.

Він залякував військового відправленням "на нуль", де той нібито не проживе й одного дня. Тоді він запропонував "вихід з ситуації": заплатити йому 10 тисяч доларів. Як гарантію того, що військовий не переховуватиметься, майор забрав у нього військовий квиток і пенсійне посвідчення. Після передачі грошей майора затримали.

Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також майора позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади, строком на три роки.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили військового. Він за хабар пропонував "вирішити питання" з кримінальною відповідальністю за СЗЧ. Свою "допомогу" він оцінив у 28 тисяч доларів.