На Запоріжжі внаслідок удару FPV-дрона загинув чоловік
Російські війська завдали удару FPV-дроном по об’єкту цивільної інфраструктури в селі Біленьке Запорізької області
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік.
"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам’ять…", – зазначив Семікін.
Нагадаємо, в ніч на 15 листопада росіяни атакували Чорноморськ Одеської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергетичну інфраструктуру, значних руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля. Також загорілись два автомобілі.
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