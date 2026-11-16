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16 листопада 2026, 07:01

На Запоріжжі внаслідок удару FPV-дрона загинув чоловік

16 листопада 2026, 07:01
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські війська завдали удару FPV-дроном по об’єкту цивільної інфраструктури в селі Біленьке Запорізької області

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам’ять…", – зазначив Семікін.

Нагадаємо, в ніч на 15 листопада росіяни атакували Чорноморськ Одеської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергетичну інфраструктуру, значних руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля. Також загорілись два автомобілі.

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