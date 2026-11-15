На Рівненщині іномарка збила школяра: дитина в тяжкому стані

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Аварія сталась у Костополі, 14 листопада, близько 17 години на вулиці Степанській. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

40-річний водій Fiat Doblo наїхав на 13-річного місцевого жителя. Хлопчик переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП він отримав множинні травми. Хлопчика у тяжкому стані госпіталізували у реанімацію.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.