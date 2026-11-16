На Буковині збили ворожий реактивний дрон: пошкоджено адмінбудівлю
Ввечері 15 листопада Сили протиповітряної оборони знищили ворожий реактивний БпЛА над Чернівецьким районом
Про це повідомив начальник ОВА Руслан Осипенко, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено адміністративну будівлю.
На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Осипенко закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вчасно прямувати до найближчих укриттів.
Нагадаємо, російські війська завдали удару FPV-дроном по об’єкту цивільної інфраструктури в селі Біленьке Запорізької області. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік.
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