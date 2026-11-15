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15 листопада 2026, 19:40

На Житомирщині потяг на смерть збив чоловіка

15 листопада 2026, 19:40
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Фото: Нацполіція
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Трагедія сталась на залізничній колії перегону Коростень-Житомирський – Ушомир Південно-Західної залізниці. Там знайшли тіло чоловіка

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Поперньо, 50-річний житель Коростеня був біля залізничних колій. Його збив приміський поїзд. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

"Поліцейські закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки на залізниці. Будьте особливо уважними поблизу колій і пасажирських платформ. Не наближайтеся до краю платформи під час руху поїзда, не виходьте на колії та не перетинайте їх у невстановлених місцях, навіть якщо це здається зручнішим або дозволяє скоротити шлях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.

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