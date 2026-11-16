Палив авто на замовлення росіян: у Франківську затримали 20-річного студента

Фото: Національна поліція

Правоохоронці затримали 20-річного мешканця Івано-Франківська, якого підозрюють у підпалах автомобілів на замовлення російських спецслужб

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Молодика затримали в ніч на 15 листопада неподалік місця чергового підпалу автомобіля на вулиці Набережній в обласному центрі.

За даними слідства, студент знайшов у соціальних мережах оголошення про "легкий заробіток". Згодом він погодився виконувати завдання російського куратора, який обіцяв платити за підпали автомобілів.

Упродовж трьох ночей поспіль в Івано-Франківську зафіксували підпали чотирьох автомобілів. Зокрема, в ніч на 13 листопада на вулиці Карпатській пошкоджено Audi та Jeep Compass. Наступної ночі на Південному бульварі підпалили Volkswagen Transporter.

А 15 листопада близько 03:50 загорівся Volkswagen Touareg у дворі на вулиці Набережній. Вогонь також пошкодив ще два автомобілі.

Як встановили правоохоронці, молодик знімав підпали на відео та надсилав записи своєму куратору через месенджер. Під час огляду мобільного телефона поліцейські виявили відповідні відеозаписи.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучили одяг, взуття та інші речові докази.

Слідчі повідомили 20-річному франківцю про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України за фактами підпалів Audi, Jeep Compass та Volkswagen Touareg. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці перевіряють його можливу причетність до підпалу Volkswagen Transporter, який належить військовослужбовцю ЗСУ. За цим фактом триває розслідування.

Нагадаємо, у Кривому Розі судитимуть двох підлітків віком 15 та 16 років, яких обвинувачують у підпалах автомобілів на замовлення представників Росії. За виконання завдань вони отримували грошову винагороду.