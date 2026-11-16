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16 ноября 2026, 07:49

Два подхода к Донбассу: что предлагают Буданов и Арахамия на переговорах

16 ноября 2026, 07:49
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Фото: Прессслужба СВР
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Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, представляющие Украину на переговорах, имеют разные подходы к обсуждению будущего Донбасса

Об этом говорится в публикации "Украинской правды", передает RegioNews.

По данным издания, Буданов пытается донести до американской стороны, а через нее – и в Россию, возможны варианты прохождения линии разграничения, которые теоретически могли бы быть приемлемыми для украинской армии и общества.

А Давид Арахамия предлагает временно отложить вопросы Донбасса и сосредоточиться на достижении договоренностей относительно гарантий мира в Европе.

Оба подхода параллельно передают посланникам президента США Дональда Трампа. Таким образом, представители украинской переговорной команды одновременно сотрудничают, но пытаются продвигать собственные подходы к урегулированию ситуации.

Один из собеседников "Украинской правды", причастный к переговорному процессу, объяснил, что у всех участников общие директивы от президента Владимира Зеленского, однако в рамках этих договоренностей каждый пытается достичь собственного результата.

"К счастью, у всех есть общие директивы верхнего уровня от Начальника (президент Зеленский – ред.). А уже внутри них каждый пытается добежать за чем-то своим, достичь какого-то результата. И если кому-то это удается, то его за это только поблагодарят", – отметил собеседник издания.

Трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби: что известно

10 и 11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты выступили посредниками в переговорном процессе.

Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров. В ее состав также вошли руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.

Перед началом трехсторонней встречи 10 ноября украинская делегация провела консультации с представителями НАТО, США, ЕС, Великобритании, Франции, Германии и Италии. Стороны обсудили координацию усилий по завершению войны и возможные гарантии безопасности для Украины.

После этого начались переговоры в формате Украина – США – Россия. По итогам первого дня украинская делегация доложила президенту Владимиру Зеленскому о ходе встреч. Глава государства назвал их конструктивными и содержательными.

Основное внимание участники уделили гуманитарным вопросам, в частности, освобождению военнопленных, гарантиям безопасности для Украины и возможным шагам по деэскалации. Также обсуждали варианты обмена пленными по формулам "1000 на 1000" или "1500 на 1500".

11 ноября около 13:10 по киевскому времени переговоры завершились. Член украинской делегации Давид Арахамия назвал их одними из самых сложных за время участия в переговорном процессе.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что главной темой встреч была будущая система безопасности в Европе. По его словам, по отдельным вопросам сторонам удалось найти общий язык.

Представитель президента США Джаред Кушнер охарактеризовал второй день переговоров как содержательный, но напряженный. Он отметил, что ряд обсуждаемых вопросов нуждаются в дополнительных консультациях.

Напомним, по словам Зеленского, следующий раунд переговоров может пройти как в Объединенных Арабских Эмиратах, так и в Швейцарии. Окончательное место встречи будет зависеть от договоренностей между переговорными командами.

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