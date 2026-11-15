До капітуляції українську владу може підштовхувати не викриття корупції, а її приховування

Не хочу особливо коментувати перебіг справи «Хімпром», яка, очевидно, шокувала українців і стала черговою серією історії про величезну корупцію та можливі мафіозні зв’язки у владі.

Не хочу особливо коментувати перебіг справи «Хімпром», яка, очевидно, шокувала українців і стала черговою серією історії про величезну корупцію та можливі мафіозні зв’язки у владі.

Фото з відкритих джерел

Генерал заявив, що гучні, але нібито безрезультатні "суперреалізації" антикорупційних органів у той момент, коли керівництво держави вирушає на складні міжнародні переговори, послаблюють позиції України та змушують українську владу йти на поступки в питаннях суверенітету й територіальної цілісності.

Це, м’яко кажучи, дивне твердження.

Адже до капітуляції українську владу може підштовхувати не викриття корупції, а прихована інформація про корупцію у вищих ешелонах влади, якою володіють спецслужби інших держав і яку можуть використовувати для шантажу.

Коли ж корупцію викривають публічно, це не послаблює переговорні позиції України, а, навпаки, може їх посилювати. Адже українська влада отримує аргументи, щоб говорити міжнародним партнерам: ми боремося з корупцією, ми викриваємо мафіозні структури, ми очищуємо державу.

Думати, що про існування в Україні корупційних і мафіозних картелів знають лише українські правоохоронні органи, — не просто наївно. Це означає свідомо заплющувати очі на очевидні речі.

Невже хтось серйозно вважає, що діяльність таких структур залишається невідомою російським чи американським спецслужбам?

Саме існування прихованих корупційних зв’язків, інформація про які може перебувати в руках іноземних спецслужб, створює загрозу національній безпеці України. Саме така інформація може ставати інструментом тиску на українське керівництво.

І саме тому викриття корупції, а не її приховування, відповідає національним інтересам України.

Але ще дивніше чути з уст генерала припущення, що керівництво української держави під впливом такого тиску готове поступитися суверенітетом і територіальною цілісністю України.

Адже це вже не оцінка діяльності антикорупційних органів. Це оцінка самого керівництва держави.

Фактично генерал припускає, що українська влада може погодитися на капітуляцію, якщо опиниться в незручному становищі через корупційні викриття.

І тоді виникає просте запитання.

Якщо ви саме так оцінюєте керівництво нашої держави, то навіщо весь цей час працювали в державних органах? На кого ви тоді працювали? На людей, які, на вашу думку, готові будь-якої миті поступитися національними інтересами України?

І головне: чому ви вважаєте загрозою для держави тих, хто викриває корупцію, а не саму корупцію та тих, хто її покриває?

Україну послаблює не правда про корупцію. Україну послаблює корупція, яку приховують.

І найбільша загроза для держави — не публічне викриття злочинів, а ситуація, коли інформація про них стає інструментом шантажу в руках тих, хто хоче змусити Україну до капітуляції.