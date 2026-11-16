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16 листопада 2026, 07:23

Ранкова атака РФ на Київщину: у Вишгороді спалахнула пожежа

16 листопада 2026, 07:23
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Скриншот із відео
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Зранку 16 листопада у Вишгороді Київської області внаслідок російської атаки спалахнула сильна пожежа

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

На місці зафіксовано масштабне займання.

Інформація про наслідки атаки, можливі руйнування та постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, російські війська завдали удару FPV-дроном по об’єкту цивільної інфраструктури в селі Біленьке Запорізької області. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік.

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