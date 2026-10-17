Росіяни вдарили ФАБ-250 по Слов’янську: загинула людина, 10 поранених
Уранці 17 жовтня російські війська завдали авіаудару по житловому мікрорайону Слов’янська Донецької області. Влучання зафіксували у дві багатоповерхівки. Відомо про одну загиблу людину та 10 поранених
Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, передає RegioNews.
За його словами, російські війська атакували спальний мікрорайон міста авіабомбами ФАБ-250 о 03:40.
Четверо поранених госпіталізували. Пошукові роботи на місцях влучань тривають.
Загалом за минулу добу та ранок 17 жовтня у Слов’янську поранення дістали 16 людей, серед них — 17-річна дівчина.
Унаслідок удару пошкоджено вісім багатоповерхових будинків, два з них частково зруйновані. Також пошкоджені автомобілі та техніка комунального підприємства.
Нагадаємо, що увечері 16 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Унаслідок атаки постраждали 15 людей, зокрема троє дітей.