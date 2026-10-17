На Івано-Франківщині двоє грибників заблукали в лісі

Фото: ДСНС

Поблизу села Ценжів Івано-Франківського району рятувальники розшукали двох людей, які заблукали в лісі під час збирання грибів. Жінка та чоловік не могли самостійно знайти дорогу назад

Про це повідомили у ДСНС Івано-Франківсько області, передає RegioNews .

Повідомлення про зникнення людей надійшло до Служби порятунку 16 жовтня о 20:03. Жінка 1959 року народження розповіла, що заблукала разом із чоловіком 1964 року народження. Вони втратили орієнтир, а зв’язок із ними вдавалося підтримувати лише частково.

До пошуково-рятувальних робіт залучили гірських рятувальників із Богородчан. О 22:22 вони знайшли заблукалих і супроводили їх до села Ценжів.

Рятувальники закликають планувати повернення з лісу до настання темряви, брати із собою заряджений телефон, павербанк і ліхтарик, а також повідомляти рідним маршрут і орієнтовний час повернення.

Нагадаємо, що на Житомирщині знайшли живою жінку, яку розшукували з 12 вересня. Вона пішла до лісу по гриби та зникла.