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17 жовтня 2026, 17:10

У Харкові водії Honda та Toyota влаштували стрілянину на дорозі

17 жовтня 2026, 17:10
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Фото: поліція Харківської області
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У Харкові 16 жовтня між водіями автомобілів Honda та Toyota виник конфлікт, під час якого чоловіки стріляли один в одного. Внаслідок інциденту пошкоджені обидві автівки. До медиків учасники конфлікту не зверталися

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, конфлікт стався під час руху вулицею Віринською. Чоловіки, які перебували в автомобілях Honda та Toyota, здійснили двосторонні постріли зі зброї.

Після стрілянини водій Honda продовжив рух, однак водій Toyota почав його переслідувати. Згодом обидва автомобілі зупинилися на вулиці Шевченка.

Поліцейські встановили особи всіх учасників конфлікту. Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Нагадаємо, що у Харкові на вулиці Віринській сталася стрілянина між учасниками дорожнього руху. За попередніми даними поліції, водії автомобілів Hyundai та Toyota відкрили вогонь один по одному. Інформації про потерпілих наразі немає.

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