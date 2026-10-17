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17 жовтня 2026, 17:03

Росіяни розстріляли українських військовополонених на Гуляйпільському напрямку

17 жовтня 2026, 17:03
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські військовослужбовці, за попередніми даними, захопили в полон українських захисників, а потім розстріляли їх. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину, зокрема особи безпосередніх виконавців і тих, хто міг віддати наказ про вбивство військовополонених.

Слідчі також опрацьовують матеріали, передані українськими військовими, зокрема дані перехоплень переговорів представників збройних сил РФ.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у вересні поблизу Добропілля Донецької області російські військові стратили двох полонених бійців Нацгвардії. За фактом воєнного злочину розпочали розслідування.

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