Росіяни розстріляли українських військовополонених на Гуляйпільському напрямку

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські військовослужбовці, за попередніми даними, захопили в полон українських захисників, а потім розстріляли їх. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews .

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину, зокрема особи безпосередніх виконавців і тих, хто міг віддати наказ про вбивство військовополонених.

Слідчі також опрацьовують матеріали, передані українськими військовими, зокрема дані перехоплень переговорів представників збройних сил РФ.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у вересні поблизу Добропілля Донецької області російські військові стратили двох полонених бійців Нацгвардії. За фактом воєнного злочину розпочали розслідування.