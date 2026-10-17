Росіяни розстріляли українських військовополонених на Гуляйпільському напрямку
На Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські військовослужбовці, за попередніми даними, захопили в полон українських захисників, а потім розстріляли їх. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людини.
Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину, зокрема особи безпосередніх виконавців і тих, хто міг віддати наказ про вбивство військовополонених.
Слідчі також опрацьовують матеріали, передані українськими військовими, зокрема дані перехоплень переговорів представників збройних сил РФ.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у вересні поблизу Добропілля Донецької області російські військові стратили двох полонених бійців Нацгвардії. За фактом воєнного злочину розпочали розслідування.