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17 жовтня 2026, 18:08

У нічних клубах Львова клієнти втратили майже 3,15 млн грн: поліція провела 17 обшуків

17 жовтня 2026, 18:08
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Фото: поліція Львівської області
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У Львові поліція розслідує крадіжки та шахрайства в нічних розважальних закладах, унаслідок яких троє чоловіків втратили загалом майже 3 млн 150 тис. грн. З банківських карток потерпілих списали кошти на суми від 367 тис. грн до понад 2,3 млн грн

Про це повідомили в поліції Львівської області, передає RegioNews.

За даними досудового розслідування, потерпілими стали троє чоловіків віком 36, 37 і 40 років, які відвідували різні нічні розважальні заклади Львова.

У 36-річного чоловіка шахрайським способом з банківської картки зняли понад 400 тис. грн. У 37-річного клієнта таким самим способом списали понад 2,3 млн грн, а з картки 40-річного чоловіка — 367 тис. грн.

За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, а також за ч. 3 і ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство.

16 жовтня слідчі й оперативники Львівського районного управління поліції № 1 спільно з працівниками Управління карного розшуку поліції Львівщини та за силової підтримки спецпризначенців провели 17 санкціонованих обшуків.

Слідчі дії відбулися у трьох нічних розважальних закладах Львова, чотирьох автомобілях, а також за місцями проживання людей, пов’язаних із закладами, де, за версією слідства, сталися злочини.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери та іншу цифрову техніку, документацію, чорнові записи й інші матеріали, які можуть свідчити про причетність фігурантів до протиправної діяльності.

Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до крадіжок і шахрайств. Досудове розслідування триває.

За інкримінованими статтями найсуворіше покарання передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії.

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