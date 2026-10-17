ЗСУ уразили залізничний міст у Брянській області РФ і склади окупантів

Фото: Гентштаб ЗСУ

Сили оборони України 16 жовтня та в ніч на 17 жовтня уразили залізничний міст через річку Унеча в Брянській області Росії, склади матеріально-технічних засобів російської армії на тимчасово окупованій території Донеччини та пункт управління безпілотниками

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews .

Залізничний міст уразили поблизу населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області РФ. За даними Генштабу, це має ускладнити залізничну логістику російських військ, зокрема постачання боєприпасів, пального та військової техніки.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів російських загарбників. Їх розташування зафіксували в районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя.

Також у районі Малинівки на Донеччині уражено пункт управління російськими безпілотниками.

Нагадаємо, що у Генштабі підтвердили, що 14 жовтня та в ніч на 15 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України вдарили по військових цілях росіян. Зокрема, по особовому складу підрозділу "Рубікон".