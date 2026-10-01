Трамп знову пов'язав удари по НПЗ Росії з проблемами на ринку дизпалива

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Президент США Дональд Трамп заявив, що найбільшою проблемою для ринку дизельного пального стали події між Росією та Україною

Про це Трамп сказав журналістам, передає RegioNews.

За словами президента США, ситуація на ринку дизеля більше залежить від подій у Росії та Україні, ніж від війни на Близькому Сході.

Трамп зазначив, що значний вплив мають удари по російських нафтопереробних заводах, які виробляють дизельне пальне. За його словами, без атак на російські нафтопереробні потужності нинішніх проблем на ринку дизеля могло б не бути.

Трамп наголосив, що саме події між Росією та Україною стали найбільшою проблемою для ринку дизельного пального.

"Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного палива", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше американський президент заявив, що просив Володимира Зеленського зменшити темпи ударів по російських нафтопереробних заводах і той нібито погодився.

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