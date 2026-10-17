Сили безпілотних систем уразили базу "БАРС-Сармат" у Кирилівці

Фото: РЕЙД 413 полк СБС/Фейсбук

Про це повідомив 413-й окремий полк Сил безпілотних систем "Рейд", передає RegioNews .

Центр "БАРС-Сармат", також відомий як "БАРС-37", є одним із підрозділів російських військ безпілотних систем. Він займається розробкою та бойовими випробуваннями безпілотників, робототехнічних комплексів, засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, а також систем управління й зв’язку.

За інформацією 413-го полку, на фронті цей центр становить значну загрозу для українських військових. Його особовий склад — це професійні військові та технічні фахівці, зокрема програмісти, технологи й інженери.

Командує центром Дмитро Рогозін — колишній генеральний директор "Роскосмосу", який нині обіймає посаду так званого сенатора від тимчасово окупованої Запорізької області.

Крім того, військових "БАРС-Сармат" залучають до роботи мобільних вогневих груп для прикриття транспорту на трасі "Новоросія", яка з’єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом. За даними полку "Рейд", українські захисники тримають цю транспортну артерію під вогневим контролем за допомогою дронів середньої дальності.

Це не перше ураження об’єктів "БАРС-Сармат" українськими військовими. У квітні 2026 року оператори 413-го полку "Рейд" уже завдавали ударів по комплексу об’єктів центру в глибині окупованої частини Запорізької області, на узбережжі Азовського моря.

Тоді підтвердили ураження пункту тимчасової дислокації та майстерень, де виготовляли й споряджали безпілотники, наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що Сили оборони України 16 жовтня та в ніч на 17 жовтня уразили залізничний міст через річку Унеча в Брянській області Росії, склади матеріально-технічних засобів російської армії на тимчасово окупованій території Донеччини та пункт управління безпілотниками.