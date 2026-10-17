На Львівщині зіткнулися мотоцикл і Volkswagen

Фото: поліція Львівської області

Поблизу селища Магерів Львівського району зіткнулися мотоцикл Alpha та автомобіль Volkswagen Sharan. Унаслідок ДТП травмувався 75-річний мотоцикліст, його госпіталізували

Про це повідомили у поліції Львівської області, передає RegioNews .

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 жовтня близько 15:40. За попередніми даними правоохоронців, мотоциклом керував 75-річний житель району, а автомобілем Volkswagen Sharan — 20-річний мешканець Львівського району.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше на Львівщині автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся. Серед трьох постраждалих – дитина.