На Херсонщині через артобстріл постраждали 8-річна дівчинка та 46-річна жінка

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Російські військові 17 жовтня обстріляли артилерією селище Нововоронцовка Бериславського району Херсонщини. Унаслідок атаки поранення дістали 8-річна дівчинка та 46-річна жінка. На момент обстрілу вони перебували на подвір’ї

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, обстріл стався близько 12:30. Обидві постраждалі дістали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі їм надають медичну допомогу.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори спільно зі слідчими проводять невідкладні слідчі дії та документують наслідки російського обстрілу.

Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок російського авіаудару по житловому масиву 17 жовтня загинула одна людина, ще 20 дістали поранення. Серед постраждалих — діти віком один місяць та 11 років. Російські війська скинули на Корабельний район міста вісім авіабомб.