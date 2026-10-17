14:19  17 жовтня
На Львівщині зіткнулися мотоцикл і Volkswagen
13:49  17 жовтня
Росіяни вдарили ФАБ-250 по Слов’янську: загинула людина, 10 поранених
13:17  17 жовтня
На Київщині прокурора затримали за підозрою у смертельній ДТП
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2026, 17:43

На Херсонщині через артобстріл постраждали 8-річна дівчинка та 46-річна жінка

17 жовтня 2026, 17:43
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Російські військові 17 жовтня обстріляли артилерією селище Нововоронцовка Бериславського району Херсонщини. Унаслідок атаки поранення дістали 8-річна дівчинка та 46-річна жінка. На момент обстрілу вони перебували на подвір’ї

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, обстріл стався близько 12:30. Обидві постраждалі дістали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі їм надають медичну допомогу.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори спільно зі слідчими проводять невідкладні слідчі дії та документують наслідки російського обстрілу.

Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок російського авіаудару по житловому масиву 17 жовтня загинула одна людина, ще 20 дістали поранення. Серед постраждалих — діти віком один місяць та 11 років. Російські війська скинули на Корабельний район міста вісім авіабомб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл Херсонська область постраждалі
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
У Харкові водії Honda та Toyota влаштували стрілянину на дорозі
17 жовтня 2026, 17:10
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Гуляйпільському напрямку
17 жовтня 2026, 17:03
На Івано-Франківщині двоє грибників заблукали в лісі
17 жовтня 2026, 16:56
На Рівненщині в ДТП травмувалися 17-річний мотоцикліст і його пасажирка
17 жовтня 2026, 16:26
ЗСУ уразили залізничний міст у Брянській області РФ і склади окупантів
17 жовтня 2026, 15:54
Росія вп’яте вдарила по "Запоріжсталі": що відомо про наслідки атаки
17 жовтня 2026, 15:05
Зеленський закликав США посилити тиск на Росію після масованої атаки на енергетику
17 жовтня 2026, 14:45
На Львівщині зіткнулися мотоцикл і Volkswagen
17 жовтня 2026, 14:19
Росіяни вдарили ФАБ-250 по Слов’янську: загинула людина, 10 поранених
17 жовтня 2026, 13:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Микола Княжицький
Микола Княжицький
Вадим Денисенко
Всі блоги »