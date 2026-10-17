Росія вп’яте вдарила по "Запоріжсталі": що відомо про наслідки атаки

Фото: Метінвест

Російські війська вранці 17 жовтня знову атакували балістичними ракетами металургійний комбінат "Запоріжсталь" у Запоріжжі. 6 ракет уразили об’єкти внутрішньої енергетичної та логістичної інфраструктури, а також повторно пошкодили виробничі майданчики доменного виробництва

Про це повідомили в компанії "Метінвест", передає RegioNews .

На підприємстві зазначили, що після попередніх російських атак комбінат так і не повернувся до звичного виробничого режиму. Унаслідок ударів 17 жовтня пошкоджень зазнали внутрішня енергетична та логістична інфраструктура, а також майданчики доменного виробництва.

Операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко наголосив, що попри постійні обстріли працівники продовжують ліквідовувати наслідки атак і працювати над відновленням пошкоджених об’єктів.

За даними компанії, "Запоріжсталь" зазнала балістичних атак 11 і 27 серпня, 12 і 17 вересня, а також 17 жовтня. Загалом за цей час російські війська випустили по підприємству 23 балістичні ракети. Унаслідок цих ударів загинули восьмеро працівників, ще 31 металург дістав поранення різного ступеня тяжкості.

Після обстрілу 11 серпня виробничий комплекс комбінату зупинили. Працівники долучилися до розбору завалів і ліквідації наслідків атаки, щоб оцінити пошкодження та можливості відновлення. Окремі технологічні процеси оперативно відновили для підтримання обладнання в безпечному стані та усунення потенційних техногенних ризиків для працівників і жителів міста. Однак виробництво у звичному режимі досі не відновилося.

Через постійні обстріли Запоріжжя на підприємстві також розширили мережу захисних споруд і встановили мобільні укриття з посиленими конструкціями поблизу ділянок, де ліквідовують наслідки атак і ремонтують пошкоджене обладнання.

Нагадаємо, вночі 17 вересня російські війська вчетверте за місяць вдарили балістикою по комбінату "Запоріжсталь", який був зупинений після обстрілу 11 серпня. Ворог поцілив двома ракетами по промислових майданчиках цехів, завдавши значних пошкоджень інженерним і залізничним мережам, а також основному й допоміжному обладнанню.