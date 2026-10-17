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17 жовтня 2026, 16:26

На Рівненщині в ДТП травмувалися 17-річний мотоцикліст і його пасажирка

17 жовтня 2026, 16:26
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Фото: поліція Рівненської області
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У селі Удрицьк на Рівненщині внаслідок зіткнення автомобіля Ford із мотоциклом Lifan травмувалися 17-річний водій мотоцикла та його 18-річна пасажирка. Обох госпіталізували. Дівчина дістала перелом ноги та черепно-мозкову травму, їй провели операцію

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 жовтня близько 22:30. За попередніми даними правоохоронців, 25-річний місцевий житель за кермом автомобіля Ford зіткнувся з мотоциклом Lifan, який рухався в попутному напрямку. Мотоциклом керував 17-річний житель села Миляч, а його пасажиркою була 18-річна мешканка села Переброди.

Унаслідок зіткнення неповнолітній водій мотоцикла дістав рвані рани та забої. У його пасажирки медики діагностували перелом ноги, закриту черепно-мозкову травму та струс мозку, а також забої. Дівчині провели оперативне втручання.

За інформацією поліції, водій мотоцикла та його пасажирка були без мотошоломів. У них також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. У водія і пасажирки відібрали біологічні зразки для дослідження.

Слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Транспортні засоби вилучили.

Нагадаємо, що поблизу селища Магерів Львівського району зіткнулися мотоцикл Alpha та автомобіль Volkswagen Sharan. Унаслідок ДТП травмувався 75-річний мотоцикліст, його госпіталізували.

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