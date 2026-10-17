На Київщині прокурора затримали за підозрою у смертельній ДТП

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Київщині затримали прокурора Офісу генерального прокурора, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП та залишенні місця аварії. Увечері 15 жовтня поблизу селища Ставище автомобіль Renault збив 36-річного пішохода. Чоловік загинув

Про це повідомили у Офісі Генпрокурора, передає RegioNews .

За попередніми даними, після наїзду водій залишив місце ДТП. Тіло загиблого виявили вранці 16 жовтня неподалік автодороги М-05, біля зупинки громадського транспорту.

Того ж дня до правоохоронців звернувся прокурор Офісу генерального прокурора. Він повідомив про свою причетність до аварії та вказав місце, де перебував автомобіль, на якому, за попередніми даними, було скоєно наїзд.

Прокурора затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На момент ДТП він перебував у відпустці для догляду за дитиною та не виконував службових обов’язків.

Наразі готують повідомлення про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Також вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Львівщині автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся. Серед трьох постраждалих – дитина.