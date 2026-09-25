Трамп і Сі обговорили Україну: що відомо про переговори лідерів США та Китаю

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Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційну заяву китайського уряду, передає RegioNews.

За даними китайської сторони, лідери обмінялися думками щодо глобальних і регіональних питань. Також вони підтримали проведення регіональних зустрічей найближчими тижнями.

У листопаді Китай прийматиме щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, тоді як США цього року проведуть саміт Групи двадцяти у Флориді. Водночас у заяві китайського уряду не уточнюється, чи візьмуть Трамп і Сі участь у цих заходах.

Сі Цзіньпін заявив, що президенти домовилися розвивати конструктивні, стратегічні та стабільні відносини між Китаєм і США. За його словами, такі відносини принесуть користь не лише народам двох країн, а й людям у всьому світі.

Як відомо, Сі Цзіньпін 23-25 вересня перебуває з візитом в США на запрошення американського президента Дональда Трампа.

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