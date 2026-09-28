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28 вересня 2026, 15:09

Банк заблокував рахунок через борг: як отримати доступ до частини коштів

28 вересня 2026, 15:09
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Фото: ГО "Захист держави"
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Якщо банк раптово заблокував картку через борг, не варто одразу звертатися до установи з вимогою зняти арешт. Банк в такій ситуації лише виконує постанову державного або приватного виконавця

Як передає RegioNews, саме з такою проблемою до юриста Хмельницького обласного осередку ГО "Захист Держави" звернулася місцева жителька.

Жінка залишилася без доступу до власних коштів і не отримувала попереджень від банку.

Юристи ГО "Захист Держави" розповіли жінці, як діяти в такій ситуації. Перш за все необхідно з'ясувати номер виконавчого провадження та дані виконавця.

Водночас фахівці наголошують, що закон передбачає можливість користуватися частиною коштів навіть за наявності арешту рахунків. Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", боржник може визначити один рахунок для видаткових операцій у межах суми, що становить дві мінімальні заробітні плати на місяць.

Розмір ліміту залежить від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Є кілька важливих нюансів:

  • якщо арешт накладено на рахунки в кількох банках, для користування можна визначити лише один рахунок;
  • якщо відкрито кілька виконавчих проваджень, рахунок також залишається один;
  • наявність кількох виконавчих проваджень не збільшує щомісячний доступний ліміт.

Після подання заяви, підготовленої юристом ГО "Захист Держави", виконавець зняв обмеження на використання визначеного ліміту коштів. Це дозволило клієнтці знову оплачувати необхідні покупки та рахунки, поки триває врегулювання питання щодо боргу.

Водночас визначення рахунку для видаткових операцій не скасовує борг і не знімає арешт повністю. Це передбачений законом механізм, який дає можливість користуватися визначеною сумою коштів для повсякденних потреб під час виконавчого провадження.

Якщо ваш рахунок заблокували через борг і вам потрібна юридична консультація або допомога із захистом своїх прав, можна звернутися до осередків ГО "Захист Держави".

Нагадаємо, раніше фахівці громадської організації розповіли про індексацію виплат для військових. Вона не є премією чи додатковою доплатою. При цьому командир не може вирішувати, чи отримає військовий індексацію виплат, чи ні.

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Україна Хмельницький ГО Захист Держави банк борги юрист поради допомога
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