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28 вересня 2026, 14:58

Удар по будівлі НАН України в Києві: триває рятувальна операція, є загиблі

28 вересня 2026, 14:58
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Фото: Telegram/Олександр Сазанович
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Президент Володимир Зеленський повідомив про наслідки російської атаки на Київ, зокрема удар по будівлі Національної академії наук України

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, наразі триває рятувальна операція: рятувальники гасять пожежу та шукають людей, які могли перебувати всередині будівлі. До роботи залучені всі відповідні служби.

Зеленський також повідомив, що протягом дня в Києві під удар потрапили фармацевтична компанія та автозаправні станції. У Дніпрі російський удар пошкодив бізнес-центр, а в інших містах і регіонах були уражені цивільні об’єкти, підприємства та об’єкти зв’язку.

Водночас голова Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович, який перебуває на місці ураження, повідомив, що внаслідок атаки є загиблі та травмовані.

"На жаль, є травмовані та загиблі. На місці працюють усі екстрені та відповідні служби", – зазначив Сазанович.

Він закликав мешканців не наближатися до місця події та не заважати роботі екстрених служб.

Інформація про кількість загиблих і постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вдень 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України. Виникла пожежа, у приміщенні перебували люди.

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