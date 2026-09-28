13:43  28 вересня
На Одещині поліцейський на смерть збив жінку, яка перебігала дорогу
12:29  28 вересня
РФ атакувала Київщину: у Броварському районі загорівся склад
11:54  28 вересня
На Львівщині потяг на смерть збив чоловіка
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2026, 14:35

"Сплячий" агент ФСБ у Херсоні: СБУ затримала колишнього військового

28 вересня 2026, 14:35
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка СБУ затримала у Херсоні агента російської ФСБ, якого завербували ще на початку повномасштабного вторгнення. Тривалий час він перебував у так званому "режимі очікування"

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Затриманий – колишній авіатехнік армійської авіації ЗСУ, який звільнився зі служби у 2018 році. Під час окупації Херсона у 2022 році він увійшов до агентурного апарату ФСБ.

Після звільнення правобережної частини Херсонщини чоловік залишився у місті та тривалий час не виконував завдань російської спецслужби. Перед відступом із Херсона окупанти, за даними СБУ, включили його до підконтрольної громадської організації "Бойове братство" та передали йому вогнепальну зброю.

Згодом ФСБ "активувала" агента та доручила йому збирати інформацію про розташування українських військових у Херсоні. Ці дані, за версією слідства, росіяни планували використовувати для ударів керованими авіабомбами, дронами та реактивною артилерією.

Для виконання завдань чоловік об'їжджав місто на власному автомобілі, позначав оборонні об'єкти на топографічній карті та фотографував потенційні цілі телефоном.

СБУ затримала його під час спроби передати зібрані розвіддані представнику ФСБ. Під час обшуків у чоловіка вилучили смартфон із доказами співпраці з російською спецслужбою, рушницю, яку він отримав від росіян, та прокремлівську символіку.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Харківщині затримали агента ФСБ. Мобілізований військовий служив у мотопіхотній бригаді ЗСУ та передавав російській спецслужбі дані про позиції українських військових.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Херсон агент рф військовий злив інформації співпраця з ворогом
Хотів навести ракети на виробництво дронів: на Львівщині затримали агента ФСБ
25 вересня 2026, 10:34
Видавав позиції ЗСУ та готував удар по своїх: на Харківщині затримали агента ФСБ
25 вересня 2026, 08:26
СБУ викрила агітаторів РФ у різних областях: серед них священник
23 вересня 2026, 19:50
Всі новини »
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
Банк заблокував рахунок через борг: як отримати доступ до частини коштів
28 вересня 2026, 15:09
Удар по будівлі НАН України в Києві: триває рятувальна операція, є загиблі
28 вересня 2026, 14:58
Від військових до митців: у Києві нагородили лауреатів премії "Золоті руки"
28 вересня 2026, 14:45
Хто і як готується до повномасштабного вторгнення?
28 вересня 2026, 14:14
Сили оборони уразили "Панцирь-С2", пункти управління БпЛА та склади боєприпасів росіян
28 вересня 2026, 14:07
Російський дрон влучив у будівлю НАН України в Києві: всередині люди
28 вересня 2026, 13:54
На Одещині поліцейський на смерть збив жінку, яка перебігала дорогу
28 вересня 2026, 13:43
Чоловікам за кордоном спростили отримання консульських послуг: що змінилося
28 вересня 2026, 13:33
На Тернопільщині розслідують можливе зґвалтування в школі-інтернаті
28 вересня 2026, 13:19
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Всі блоги »