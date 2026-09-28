"Сплячий" агент ФСБ у Херсоні: СБУ затримала колишнього військового

Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала у Херсоні агента російської ФСБ, якого завербували ще на початку повномасштабного вторгнення. Тривалий час він перебував у так званому "режимі очікування"

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Затриманий – колишній авіатехнік армійської авіації ЗСУ, який звільнився зі служби у 2018 році. Під час окупації Херсона у 2022 році він увійшов до агентурного апарату ФСБ.

Після звільнення правобережної частини Херсонщини чоловік залишився у місті та тривалий час не виконував завдань російської спецслужби. Перед відступом із Херсона окупанти, за даними СБУ, включили його до підконтрольної громадської організації "Бойове братство" та передали йому вогнепальну зброю.

Згодом ФСБ "активувала" агента та доручила йому збирати інформацію про розташування українських військових у Херсоні. Ці дані, за версією слідства, росіяни планували використовувати для ударів керованими авіабомбами, дронами та реактивною артилерією.

Для виконання завдань чоловік об'їжджав місто на власному автомобілі, позначав оборонні об'єкти на топографічній карті та фотографував потенційні цілі телефоном.

СБУ затримала його під час спроби передати зібрані розвіддані представнику ФСБ. Під час обшуків у чоловіка вилучили смартфон із доказами співпраці з російською спецслужбою, рушницю, яку він отримав від росіян, та прокремлівську символіку.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Харківщині затримали агента ФСБ. Мобілізований військовий служив у мотопіхотній бригаді ЗСУ та передавав російській спецслужбі дані про позиції українських військових.