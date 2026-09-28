В Одесі російська атака пошкодила житлову багатоповерхівку: є постраждалі
В Одесі 28 вересня внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За попередніми даними, троє людей постраждали
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає RegioNews.
Одна квартира в будинку зруйнована. Вибухова хвиля пошкодила фасад, скління та балкони на кількох поверхах. Також унаслідок атаки виникла пожежа.
"В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За попередніми даними, троє людей постраждали. Одна квартира зруйнована. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад, скління та балкони на кількох поверхах. Виникла пожежа. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", — повідомив Олег Кіпер.
Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.
Нагадаємо, вдень 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України. Виникла пожежа, у приміщенні перебували люди.