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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
28 вересня 2026, 14:14

Хто і як готується до повномасштабного вторгнення?

28 вересня 2026, 14:14
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У плані евакуації литовців – прораховано, що близько 75% мешканців зможуть покинути небезпечні райони власними силами
У плані евакуації литовців – прораховано, що близько 75% мешканців зможуть покинути небезпечні райони власними силами
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Всі ми пам'ятаємо, як Зеленський закликав не бігти за гречкою та сірниками.

Ірина Оземпіківна пускала шатли на Чонгар за тиждень до того, як звідти на Херсон поїхали колони танків.

А Арахамія давав чимало коментарів, де заявляв, що західні медіа нагнітають закликами готуватись до війни.

Все це було після офіційних попереджень ЦРУ про наступ для топ-очільників і принесло багато горя зрештою, бо багато хто справді увірував, що пронесе і не купив сірників та зайвої пачки гречки.

У серпні 2026 року до Москви раптово поїхав нинішній очільник ЦРУ Джон Реткліфф, де одною із тем розмови була інформація про ймовірну підготовку Росією нападу на Литву.

І от Литва на повному серйозі відпрацьовує цей варіант розвитку подій.

Їхній премʼєр-міністр у спокійному тоні розповідає про те, що ведуться офіційні розмови з урядом Польщі про плани евакуації населення. В тому числі зі столиці – Вільнюса.

У риториці очільника постійно підкреслюється, що це на крайній випадок і треба бути готовими. У його коментарях відсутні слова "боялись паніки", "а боїмось, що громадяни обнесуть банкомати і вивезуть свої заначки в доларах".

У районах, які близько прилягають до Білорусі повним ходом ідуть навчання з евакуації населення. Так, 26 вересня литовські служби перевіряли повний ланцюг евакуації: оповіщення населення, його збір і реєстрацію, організацію виїзду, переміщення через транзитні муніципалітети та прийом людей у визначених пунктах.

Литовський національний центр управління ризиками каже, що литовські та польські представники оцінюють процедури евакуації, логістичні та інфраструктурні можливості. Після узгодження між двома країнами план підготують на основі виявлених недоліків.

Директор цієї контори Віткаускас зазначив, що у разі загрози війни на кордоні може бути запроваджений прикордонний контроль. Це необхідно, зокрема, для забезпечення мобілізації та недопущення виїзду з країни людей, які обіймають важливі посади.

А ось дуже цікаве про рух цивільного населення дорогами. Це на противагу багаторічній мантрі наших потужних очільників, що "якби попередили раніше, то люди би утворили затори на дорогах".

У Литві прораховують, що у разі небезпеки біля кордону може утворитися значний потік евакуйованих людей. Тому під час підготовки плану оцінять транспортні потоки, сполучення та стан інфраструктури, а також визначать порядок організації потоків людей, які виїжджатимуть і прибуватимуть.

Окремо планують оцінити потребу у зміцненні мостів та інших інфраструктурних об’єктів. Важливе значення у цьому процесі має Сувальський коридор, який має військове та логістичне значення.

Ось так реагують професійні і компетентні уряди, коли ЦРУ дає інформацію про підготовку нападу. А не сцуть в очі, аби за кілька років зізнатися, що боюсь, що на вулицю буде страшно вийти через ненависть.

Що заважало Зе-владі робити щось таке восени 2021 десь на Півдні чи на Донеччині – питання відкрите.

До слова, у плані евакуації литовців – прораховано, що близько 75% мешканців зможуть покинути небезпечні райони власними силами. Муніципалітети організують евакуацію 25% жителів, які залишилися. Йдеться про осіб, які не зможуть скористатися власним транспортом або потребуватимуть додаткової допомоги.

Пріоритет віддаватиметься найбільш уразливим групам: сім’ям із малолітніми дітьми, особам з обмеженими можливостями, людям літнього віку та іншим.
Про "ой ці люди заважатимуть на дорозі військовим" – я не бачила.

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евакуація Україна РФ війна ЦРУ план населення Литва уряд підготовка
 
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