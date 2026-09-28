Унаслідок ворожої атаки на Київ пошкоджено об'єкт "Укртелекому"
Унаслідок чергової російської атаки було пошкоджено один із об’єктів АТ "Укртелеком". Наразі фахівці компанії уточнюють масштаб пошкоджень
Про це повідомили у пресслужбі оператора в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.
"Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено один із об'єктів "Укртелеком". Наразі уточнюємо масштаб пошкоджень", — зазначили у компанії.
Водночас пошкодження інфраструктури не вплинуло на доступність телекомунікаційних послуг для абонентів.
"Ситуація не вплинула на роботу сервісів. Наші фахівці оцінюють стан інфраструктури та проводять стабілізаційні заходи", — додали в "Укртелекомі".
За даними оператора, серед його співробітників постраждалих немає.
Фахівці компанії продовжують оцінювати стан пошкодженого об’єкта та проводять необхідні стабілізаційні роботи.
Нагадаємо, вдень 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України. Виникла пожежа, у приміщенні перебували люди.