Унаслідок ворожої атаки на Київ пошкоджено об'єкт "Укртелекому"

Фото: Пресслужба Укртелеком

Унаслідок чергової російської атаки було пошкоджено один із об’єктів АТ "Укртелеком". Наразі фахівці компанії уточнюють масштаб пошкоджень

Про це повідомили у пресслужбі оператора в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews .

"Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено один із об'єктів "Укртелеком". Наразі уточнюємо масштаб пошкоджень", — зазначили у компанії.

Водночас пошкодження інфраструктури не вплинуло на доступність телекомунікаційних послуг для абонентів.

"Ситуація не вплинула на роботу сервісів. Наші фахівці оцінюють стан інфраструктури та проводять стабілізаційні заходи", — додали в "Укртелекомі".

За даними оператора, серед його співробітників постраждалих немає.

Фахівці компанії продовжують оцінювати стан пошкодженого об’єкта та проводять необхідні стабілізаційні роботи.

Нагадаємо, вдень 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України. Виникла пожежа, у приміщенні перебували люди.