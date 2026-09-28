Економіка війни: де Україні брати гроші, якщо всі бояться детінізації

Реформа детінізаціі, насправді, найскладніша. Бо вона нікому не подобається. Точніше – всі проти

Реформа детінізаціі, насправді, найскладніша. Бо вона нікому не подобається. Точніше – всі проти

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Збільшення російських ударів, ця нова тактика російського терору, з перманентними тривогами призводить до більших економічних втрат. А значить треба більше грошей.

Грошей дуже мало. Війна. Грошей не вистачає. І здавалось би, що треба закривати дірки, які є. Зрозуміло, роблячи при цьому все, щоб поперед графіка, а не з запізненням, отримувати зовнішні гроші. Але ніт.

Чому? Бо реформа детінізаціі, насправді, найскладніша. Бо вона нікому не подобається. Точніше – всі проти.

От є боротьба з корупцією. Для прикладу. І вона дуже не подобається політикам. Бо, власне, обмежує владу політиків і створює для них ризики. Якщо навіть не подорожі в СІЗО, то вимушеної еміграціі у Відень. А там, у Відні, гроші вже тільки витрачаєш. А не заробляєш.

Але, принаймні, ці реформи підтримують люди. Принаймні на словах. І населення всіляко за верховенство права і боротьбу з корупцією. То ж публічно виступати проти мало хто наважується.

От є перехід до ринкової економіки і прибирання не ринкових тарифів. Тут, звісно, люди проти. Навіть ті, хто отримує субсидію і навіть не може пояснити, чому він проти. Бо все ж має бути безкоштовним. Але політики проти тільки через популізм. Тобто базово це не порушує іх спокою. Вони б не проти. І готові зробити. Тільки за рейтинг переживають.

А от з реформою детінізаціі біда. Люди проти, бо ніхто не любить платити податки. Це люди на словах проти контрабанди, але дуже за, коли можна купити у ФОПа без сплатити цих мит і пдв. І от на словах ти проти корупціі, а в реальності постійно користуєшся внутрішнім легальним офшорам і кажеш пошукати гроші на митниці. Забуваючи, що там краплі, а головне воно в роздрібній торгівлі. На словах ти дуже не любиш китайців, які підтримують росіян, і дуже за підтримку вітчизняного виробника, а в реальності відстоюєш своє право купляти без податків (а значить дешевше) на китайському маркетплейсі. Рівні правила гри? Ні, не чули…

І політики проти. Бо всі ці тіньові потоки частково осідають в їх кишенях. І воно може дуже знадобитись одного дня у Відні. І вони раді підтримувати у суспільстві думку, що платити податки не на часі.

Немає лобістів детінізаціі. Іноді здається, наприклад, що з тіньовим ринком тютюну хоче боротись тільки Енді Гундер. Бо він голова американської торгівельної палати, а легальні цигарки виробляють американські компаніі. Але іронія в тому, що бюджет втрачає більше. Бо ж у вартості пачки цигарок більшу частину складають податки. Але втрати 1 мільярда доларів на рік нікого не хвилює. Нікого не хвилює, що у нас доля нелегального ринку тютюну більше 20 відсотків, у 5 разів більше ніж у Молдові. Ні, ж бо людям подобається купляти нелегальний товар. А політикам, певно подобаються ті частини від цього мільярда доларів, які стимулюють шукати в інших місцях. Бо ж так важко побачити ці 5 нелегальних фабрик у великій Україні. Тим більше, деякі офіційно називають себе "молокозаводом". Ну не будеш же перевіряти…

Навіть наче дорослий і цілком білий бізнес може в одному абзаці ратувати за впровадження страхуваня від військових ризиків, що стало дуже актуальним цього року, і одночасно виступати проти збільшення податків, бо ж "все вкрадуть". Де тоді взяти гроші на компенсацію військових ризиків не кажуть.

Причому дуже веселить фраза навіть пересічних українців, що "ми не будемо платити податки поки не побачимо..". Що саме треба побачити різниться. Але ж фішка в тому, що в Україні масово ніхто ніколи чесно податки не платив. Ну тобто якби була історія накшталт "ми всі чесно платили податки, але побачили, що їх використовують погано і перестали платити", то було б півбіди. Але ж ніт. Ніхто і не платив. Але пенсії низькі. А інфраструктура погана. Не так як в Європі. Але ж і податки як в Європі ніхто ніколи не платив….

Всім подобається статус кво. Всім подобається заробляти зарах Х і не думати, що в результаті змін можна стати багатшим в 2Х. Не олігархам, ні простим українцям.

Чому бідні? Бо дурні.

Проблема тільки в тому, що війна створює не тільки ризик бідності. І наче про це не варто нагадувати людям, над головою яких постійно кружить реактивний шахед, готовий вбити…