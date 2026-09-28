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Протягом 27 вересня та в ніч на 28 вересня українські військові завдали серії ударів по важливих військових об'єктах російської армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Були уражені:

район міста Сельцо Брянської області – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2".

Виноградівка Запорізької області – пункт управління та тимчасовий пункт дислокації підрозділу БпЛА ворога.

Донецьк – місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Маріуполь – ремонтний підрозділ окупантів.

Крім того, у Макіївці та Устинівці на Донеччині уразили склади боєприпасів, а в Нікольському – склад матеріально-технічних засобів окупантів.

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю РФ уразили нафтопереробний завод. На території сталась пожежа.