19 постраждалих і одна загибла: Кличко повідомив про наслідки атак на Київ 28 вересня
У Києві внаслідок російських атак 28 вересня постраждали 19 мешканців міста. Серед них — троє дітей. Одна жінка загинула
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко,передає RegioNews.
Шістьох постраждалих медики госпіталізували, зокрема двох дітей.
"Загалом 28 вересня в Києві, внаслідок атак ворога постраждали вже 19 мешканців міста. Зокрема, троє дітей. Одна жінка загинула. 6 поранених медики госпіталізували, в тому числі — двох дітей", — повідомив мер.
Інформація щодо наслідків атак та стану постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, вдень 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України. Виникла пожежа, у приміщенні перебували люди.
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