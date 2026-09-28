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У місті Березівка на Одещині сталася смертельна ДТП за участю співробітника поліції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася пізно ввечері 26 вересня. Попередньо, 24-річний поліцейський, перебуваючи поза службою, за кермом власного авто Mazda збив 37-річну місцеву жительку.

Згідно з результатами освідування, чоловік був тверезим. Після ДТП він самостійно викликав "швидку", працівників поліції та співробітників Держбюро розслідувань.

Наразі опрацьовуються записи з камер відеоспостереження. Попередньо на них зафіксовано, що жінка неодноразово перебігала дорогу та вчергове потрапила під колеса автомобіля. Водій намагався уникнути наїзду – гальмував та подавав звуковий сигнал.

Постраждалу госпіталізували, від отриманих травм вона померла у лікарні.

Досудове розслідування у справі проводить ДБР. Крім того, у поліції призначили внутрішнє службове розслідування для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, ввечері 27 вересня на Львівщині на об'їзній зіткнулися легковики. Одна людина загинула, ще дві – дістали травми.