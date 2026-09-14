"Епізод 1": Кравченко оприлюднив матеріали справи директора НАБУ Кривоноса

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Про це інформує RegioNews із посиланням на соцмережі посадовця.

За словами Кравченка, у матеріалах судового розгляду йдеться про те, що у квітні 2008 року Кривонос нібито вступив у змову з іншими особами для незаконної передвиборчої агітації та підкупу студентів Київського національного лінгвістичного університету та Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.

За матеріалами суду, для реалізації даного злочинного задуму Кривоносу Семену та його спільнику було видано 90 тисяч гривень, які в подальшому були спрямовані на підкуп студентів".

Також генпрокурор заявив, що Кривоноса підозрюють у фіктивному всиновленні дитини, яке нібито мало допомогти йому уникнути відповідальності в суді.

"Згодом із цим минулим він успішно пройшов конкурс за участі міжнародних експертів і очолив НАБУ. Доброчесність як вона є", – написав Кравченко.

Відео генпрокурор опублікував під назвою "Епізод 1. Частина перша".

Нагадаємо, зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Згодом стало відомо, що генпрокурор виїхав за кордон. За його словами, він перебуває у службовому відрядженні, під час якого планує зустрічі з міжнародними партнерами.