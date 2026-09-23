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Поліцейські затримали мешканця одного із сіл Козелецької громади, якого підозрюють у вчиненні тяжкого злочину проти дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До правоохоронців надійшла інформація про те, що 43-річний чоловік вчиняє дії сексуального характеру щодо своєї 13-річної падчерки. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років).

Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та затримали його. Фігурант зізнався у скоєному та надав детальні свідчення.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує від 10 до 15 років вʼязниці.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Київщині засудили колишнього пастора за зґвалтування 13-річної дівчини. Йому призначили до 13 років позбавлення волі.