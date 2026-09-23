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Протягом 22 вересня та в ніч на 23 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у районах населених пунктів Новоселівка Перша та Дачне на Донеччині уражено пункти управління безпілотниками ворога. Крім того, у районі Волновахи знищено склад БпЛА підрозділу "Рубікон".

Також українські воїни завдали ударів по об’єктах матеріально-технічного забезпечення військ РФ:

у районі населеного пункту Кундрюче на Луганщині уражено склад паливно-мастильних матеріалів;

у районах Гірника та Великої Шишівки на Донеччині – склади матеріально-технічних засобів.

У районі Красногорівки зафіксовано ураження зосередження живої сили ворожого підрозділу БпЛА.

Нагадаємо, минулої доби та вночі 22 вересня Сили оборони України завдали ударів по двох російських НПЗ у Самарі та Башкортостані, які забезпечують паливом окупаційну армію.