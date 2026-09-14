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14 вересня 2026, 17:52

Зеленський відсторонив генпрокурора Руслана Кравченка від посади

14 вересня 2026, 17:52
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Фото: Руслан Кравченко/Фейсбук
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Президент України Володимир Зеленський 14 вересня відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора

Відповідний указ глава держави підписав 14 вересня 2026 року, передає RegioNews.

У документі зазначається, що рішення ухвалене відповідно до частини 2 статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Вона надає президенту право відсторонювати під час воєнного стану посадовців, призначення яких належить до його повноважень.

Нагадаємо, зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Згодом стало відомо, що генпрокурор виїхав за кордон. За його словами, він перебуває у службовому відрядженні, під час якого планує зустрічі з міжнародними партнерами.

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