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23 вересня 2026, 13:10

Росіяни атакували Волинь: є влучання в об'єкт інфраструктури

23 вересня 2026, 13:10
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вранці 23 вересня у Ковелі на Волині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури

Про це повідомила Ковельська міська рада, передає RegioNews.

Також мешканці громади повідомляють про пошкодження майна. Переважно йдеться про вибиті та пошкоджені вікна.

У міській раді закликали жителів під час повітряних тривог не нехтувати правилами безпеки та за можливості перебувати в укриттях. Якщо такої можливості немає, рекомендують триматися подалі від вікон.

У громаді працює спеціальна комісія, яка обстежує та фіксує пошкодження нерухомого майна. Це необхідно для подальшого відшкодування збитків і надання допомоги мешканцям.

Повідомити про пошкоджене внаслідок атаки майно можна на гарячу лінію міського голови за номером 0 800 219 019.

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня РФ атакувала Україну 161 ударним БпЛА типу Shahed (82 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

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