У Хмельницькому електропітбайк зіткнувся з комунальним транспортом: водій загинув

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У Хмельницькому правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув водій електропітбайка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 23 вересня близько 00:10 на вулиці Шевченка.

За попередніми даними, невстановлений водій електропітбайка віком 40-45 років зіткнувся з комунальним транспортом, за кермом якого перебував 61-річний житель Хмельницького району.

Унаслідок ДТП водій двоколісного транспорту отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці. Наразі поліцейські встановлюють його особу.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, у Житомирі сміттєвоз на смерть збив 23-річну дівчину на прибудинковій території. 53-річний житель Житомира, керуючи сміттєвозом Ford Trucks та рухаючись прибудинковою територією, здійснив наїзд на пішохідку.