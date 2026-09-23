Українські військові зачистили ділянку біля Торецького – DeepState
Сили оборони України здійснили зачистку поблизу села Торецьке у Шахівській сільській громаді Покровського району Донецької області
Про це повідомив OSINT-проєкт DeepState, передає RegioNews.
"Сили Оборони України здійснили зачистку поблизу Торецького", – йдеться у повідомленні проєкту.
За даними мап DeepState, площа району проникнення, позначеного як сіра зона, за добу скоротилася на 6,79 кв. км – із 235,93 до 229,14 кв. км.
Інформація про ситуацію на цій ділянці фронту може змінюватися відповідно до оперативних даних.
Нагадаємо, на початку вересня російські окупанти просунулися у Василівському та Пологівському районах на Запоріжжі. Зокрема, поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Гуляйпільське та Варварівка.
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Львівщині митники вилучили iPhone 18-ї серії на понад 800 тисяч гривень
23 вересня 2026, 13:26Росіяни атакували Волинь: є влучання в об'єкт інфраструктури
23 вересня 2026, 13:10Війна напівтонів: як Росія крок за кроком перетинає "червоні лінії" Європи
23 вересня 2026, 12:56Сили оборони уразили пункти управління БпЛА, склад "Рубікона" та позиції окупантів
23 вересня 2026, 12:47У Золочеві на Харківщині дрон влучив в авто волонтерів під час роздачі допомоги
23 вересня 2026, 12:42У Хмельницькому електропітбайк зіткнувся з комунальним транспортом: водій загинув
23 вересня 2026, 12:26Не службове авто: стало відомо, як ексгенпрокурор Кравченко виїхав з України
23 вересня 2026, 12:15Ворожий удар по Кропивницькому: на околицях міста пошкоджено підприємство
23 вересня 2026, 12:14На Київщині зіткнулися дві іномарки: травмувалися пасажири
23 вересня 2026, 11:56На Чернігівщині затримали чоловіка за зґвалтування 13-річної падчерки
23 вересня 2026, 11:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі блоги »