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23 вересня 2026, 11:36

Українські військові зачистили ділянку біля Торецького – DeepState

23 вересня 2026, 11:36
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сили оборони України здійснили зачистку поблизу села Торецьке у Шахівській сільській громаді Покровського району Донецької області

Про це повідомив OSINT-проєкт DeepState, передає RegioNews.

"Сили Оборони України здійснили зачистку поблизу Торецького", – йдеться у повідомленні проєкту.

За даними мап DeepState, площа району проникнення, позначеного як сіра зона, за добу скоротилася на 6,79 кв. км – із 235,93 до 229,14 кв. км.

Інформація про ситуацію на цій ділянці фронту може змінюватися відповідно до оперативних даних.

Нагадаємо, на початку вересня російські окупанти просунулися у Василівському та Пологівському районах на Запоріжжі. Зокрема, поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Гуляйпільське та Варварівка.

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