Фото: поліція

ДТП сталася на 58 кілометрі автодороги Київ – Чоп у Бучанському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Так, 40-річний водій авто Audi Q8 не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем Toyota Corolla, яким керував 48-річний чоловік.

Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали дві пасажирки автомобіля Toyota – 49-річна жінка та 16-річна дівчина. Їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Закарпатті легковик зіткнувся з двома вантажівками. Внаслідок ДТП 35-річний пасажир Chevrolet загинув на місці. Травмованих водія легковика та 22-річну пасажирку доправили до лікарні. Водії вантажівок не постраждали.