У Золочеві на Харківщині дрон влучив в авто волонтерів під час роздачі допомоги
Сьогодні вранці російські окупанти завдали удару по Золочеву. Ворожий дрон поцілив в автомобіль благодійної організації, коли волонтери роздавали місцевим жителям харчові набори
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, на щастя, люди не постраждали.
Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль благодійної організації.
За даними ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 8 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула; постраждали 14 людей.
Нагадаємо, 22 вересня російські війська двічі атакували Ізюм Харківської області. Ворог застосував 12 керованих авіабомб. Відомо про сімох постраждалих. Серед них – 11-річна дитина.
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