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Віктор Ягун Генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ info@regionews.ua
21 вересня 2026, 11:18

Український досвід змінює НАТО: як війна переписує правила сучасної війни

21 вересня 2026, 11:18
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БпЛА перетворилися з допоміжного засобу на постійний елемент розвідки, вогневого ураження, логістики, мінування, перехоплення та контролю поля бою
БпЛА перетворилися з допоміжного засобу на постійний елемент розвідки, вогневого ураження, логістики, мінування, перехоплення та контролю поля бою
Ілюстрація: ШІ
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Ще кілька років тому ми переважно говорили про перехід України на стандарти НАТО. Сьогодні цей процес став двостороннім: Україна продовжує інтегрувати західні стандарти, але водночас сам Альянс уже системно переглядає окремі підходи, враховуючи досвід війни росії проти України.

І це вже не політична риторика.

17 вересня Об'єднаний центр НАТО–Україна JATEC повідомив про серію навчань, під час яких українські військові з бойовим досвідом працювали разом з офіцерами країн НАТО над питаннями застосування безпілотних систем, РЕБ, розвідки, командування та процедур ухвалення рішень. Офіційне завдання – оцінити можливість використання українського досвіду у військовій освіті, підготовці та тактичному плануванні НАТО.

А вже 18-19 вересня у Копенгагені начальники оборони всіх 32 держав НАТО разом із SACEUR та командувачем НАТО з трансформації визначили серед ключових пріоритетів ППО і ПРО, безпілотні системи, кіберпростір, космос, багатодоменні операції, прискорення бойової готовності, захист критичної інфраструктури та здатність діяти "швидко і в масштабі". Голова Військового комітету НАТО прямо зазначив: союзники підтримують Україну й одночасно засвоюють життєво важливі уроки її оборони.

Що саме змінює український досвід?

Передусім – саме уявлення про сучасне поле бою.

Війна показала, що окремий танк, літак, артилерійська система чи навіть найдосконаліший дрон самі по собі вже не створюють вирішальної переваги. Перевагу дає система: розвідка передача даних ухвалення рішення РЕБ вогневе ураження контроль результату.

Тому критичною стає швидкість проходження циклу "побачив – вирішив –уразив".

Другий висновок – масова "дронізація" війни. БпЛА перетворилися з допоміжного засобу на постійний елемент розвідки, вогневого ураження, логістики, мінування, перехоплення та контролю поля бою. НАТО вже не просто вивчає цей феномен. У межах нових програм Альянс нарощує інвестиції у безпілотні та протидронові спроможності й різко збільшує масштаби підготовки відповідних фахівців.

Але тут важливо не потрапити в пастку спрощеного висновку: "дрони скасували танки, артилерію чи авіацію". Не скасували. Вони змінили умови їх застосування.

Танк без дронів, РЕБ, ППО, інженерного забезпечення та належної ситуаційної обізнаності стає надзвичайно вразливим. Але й мільйон FPV-дронів не замінить далекобійний вогонь, авіацію, артилерію, ППО та броньовані платформи.

Третій фундаментальний урок – боротьба за електромагнітний спектр. Зв'язок, навігація, канали керування дронами, робота радарів і навіть саме радіовипромінювання стали складовими бойового протистояння. В умовах активної РЕБ армія повинна вміти воювати навіть за деградації GPS, зв'язку та цифрових систем управління.

Четвертий урок – ППО має ставати багатошаровою. Неможливо нескінченно збивати дешеві дрони дорогими ракетами. Потрібна комбінація класичних ЗРК, дешевших перехоплювачів, РЕБ, артилерійських систем, мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів та єдиної системи сенсорів і управління.

П'ятий – змінюється сама логістика. Великий склад, стаціонарний штаб чи незмінний маршрут у дедалі прозорішому полі бою дуже швидко стають цілями. Саме тому в аналізі НАТО війни проти України окремим напрямом уже є "contested logistics" — логістика в умовах постійного впливу противника, поряд із безпілотниками, командуванням, вогневим ураженням, розвідкою та багатодоменними операціями.

Шостий урок, можливо, один із найважливіших: оборонна промисловість є безпосередньою складовою бойової спроможності держави.

Війна виграється не лише запасами, накопиченими до її початку. Вирішальне значення має здатність роками виробляти боєприпаси, дрони й ракети, ремонтувати техніку та швидко масштабувати нові технологічні рішення. Саме тому нова стратегія НАТО у взаємодії з оборонною промисловістю передбачає прискорення закупівель, нарощування виробництва, можливість його різкого збільшення у кризовий період та забезпечення стійкості критичних ланцюгів постачання.

Але є принципове застереження.

Було б помилкою стверджувати, що НАТО просто "копіює українську модель війни". Україна воює без класичного панування у повітрі, за специфічного співвідношення сил та в умовах суттєвих ресурсних обмежень. Альянс у потенційному конфлікті розраховуватиме на значно потужнішу авіацію, космічні й розвідувальні можливості, іншу логістику та систему колективного командування.

Тому український досвід не копіюють механічно – його аналізують, перевіряють, адаптують і поступово інтегрують у власні доктрини, підготовку та планування.

І тут – головний стратегічний висновок.

Найцінніший український урок для НАТО – не конкретний FPV-дрон, не ракета і не окрема система РЕБ.

Це швидкість адаптації.

У сучасній війні технологічна перевага може існувати лише місяці. Противник знаходить контрзасіб – і цикл починається знову. Перевагу отримує той, хто швидше виявляє проблему, знаходить рішення, випробовує його, запускає у виробництво, навчає війська і знову змінює тактику.

І ще одна принципова річ: адаптується не лише Україна. росія також вчиться, змінює тактику застосування БПЛА і ракет, удосконалює РЕБ, логістику та способи подолання ППО. Тому готуватися виключно до "вчорашньої війни" –небезпечно.

Раніше Україна переважно вчилася у НАТО.

Сьогодні НАТО дедалі системніше вчиться в України.

І, можливо, саме це є одним із найважливіших результатів нашого військового досвіду для майбутньої архітектури безпеки Європи.

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