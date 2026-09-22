Екс-чоловік відомої блогерки виявився аферистом та обібрав її до нитки

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Про це Анастасія Скальницька розповіла у Instagram, передає RegioNews.

Анастасія Скальницька та її екс-чоловік Богдан виховували двох дітей: спільного сина та її доньку від попереднього шлюбу. Проте стосунки розірвались після трьох років. Тепер блогерка розповіла про причини.

"Мій колишній чоловік — професійний аферист. Почати стосунки, аби у подальшому розводити мене на гроші, зраджувати мене все життя з повіями, залишити мій бізнес у боргах, брати кредити на моїх співробітників… Через 10 днів після розлучення почали вилазити такі факти, що я не думала, що таке існує", - каже бізнесвумен.

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Анастасія згадує, що все "закрутилось" з покупки автомобіля для неї за нею ж зароблені гроші. При цьому їй здавалось, що її коханий теж успішний, бо вона бачила елітні авто: виявилось, ці машини йому не належали.

Через півтора місяця він попросив її повезти свої гроші до Польщі й покласти на її рахунок, бо нібито у нього були проблеми. Тоді він віддав їй пакет з купюрами. Зараз блогерка вважає, що ці гроші були несправжні. Наступного дня її шокував дзвінок.

"Мені телефонують і кажуть, що всі гроші забрали й Богдан у в’язниці, і щоб вийти, треба така-то сума. Дуже велика. Я думала продавати машину, бо все буває у житті. І він погоджується. Я продаю через людину, яку він дав. І він взяв ще борг у іншого — ще одна "машина". Я продавала речі", - розповіла Анастасія.

Згодом, згадувала блогерка, було весілля за її гроші. Екс-чоловік давав якісь кошти, але "заробляв" він саме на дружині.

"Але мені Бог давав знак. Коли ми лише тиждень були знайомі, то ми врізалися одне в одного. Після освідчення він шукав себе. Потім весілля за мої кошти. Але він давав якісь кошти. Це не альфонс. Це аферист. Він не жив за мій кошт, просто той борг і всі майбутні протягом трьох років — їх не існувало. Він просто брав у мене кошти і жив", - розповіла блогерка.

Остання крапля та розлучення

Анастасія запропонувала екс-чоловікові допомагати з її бізнесом. Проте навіть там він знаходив способи, як її обманювати.

"Всі помічали, що зі мною щось не так. Нікому не розказувала про наші проблеми. Він казав, що я така важка. А я хотіла все віддати і жити спокійно. Я не бачила ніколи, аби він переживав за його ж борги. А потім я вперше за три роки розплакалася дуже сильно. А він: "Ну ти ж така нещасна", - каже Скальницька.

Після розлучення екс-чоловік списав усі гроші з рахунку її бізнеса, залишивши там 800 гривень. Також він взяв кредити на співробітників: загальна сума перевищує мільйон гривень.

"Потім я дізнаюсь, що машина не наша. І всі ті гроші він забирав собі. Він пропрацьовував схеми і всіх тих боргів не існувало. Він мене ніколи не кохав. Я була для нього фінансовим проєктом. На сьогодні у мене немає нічого. Ні машини, ні квартири. Тільки борги. Три з половиною року мене використовували", - зізналась інфлюенсерка.

Довідка. Анастасія Скальницька - популярна українська інфлюенсерка. Багатьом глядачам вона також знайома за шоу "Пара на мільйон", де вона виступала у парі з гумористом Марком Куцеваловим. Анастасія також є застовницею бренду доставки квітів.